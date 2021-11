Arriva la firma con l’Inter, Juventus bruciata

In casa Inter è in arrivo la firma del rinnovo sul contratto, bruciata quindi la Juventus in chiave calciomercato

Marcelo Brozovic e l’Inter sono pronti a proseguire insieme la loro avventura. Fondamentale nelle gerarchie tecnico-tattiche di Simone Inzaghi, il centrocampista a breve dovrebbe firmare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022.

Entro fine della prossima settimana, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta e Ausilio punterebbero a ottenere la firma di Brozovic. La scorsa settimana, infatti, la dirigenza milanese ha ricevuto in sede il papà-agente del regista e il legale: il colloquio sarebbe servito a conoscersi e a creare un clima costruttivo. Entrambe le parti avrebbero avuto la reciproca sensazione che ci siano i margini per arrivare a un rinnovo. La svolta è quindi attesa per la prossima settimana, dopo la gara col Venezia.

Calciomercato Inter, rinnovo di Brozovic in arrivo: attesa per la firma

Il nuovo accordo tra Brozovic e l’Inter dovrebbe prevedere un ingaggio da 5,5 milioni di euro stagionali fino al 2025. Il giocatore in passato è stato seguito anche dalla Juventus, che dovrà quindi virare su altri obiettivi per rinforzare il suo centrocampo.

In casa interista, infine, si pensa anche al possibile rinnovo di Ivan Perisic. In scadenza a giugno 2022, dopo le recenti prestazioni positive lo stesso esterno non ha escluso la possibilità del prolungamento.