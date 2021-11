Calciomercato Inter, regalo Champions e game over Juve | Scelta fatta

L’Inter è in crescita sul campo, ma continua a vagliare il calciomercato. Il regalo per la Champions League manda ko la Juventus

Gli ultimi risultati dell’Inter hanno evidenziato una crescita non indifferente in casa nerazzurra. Le vittorie in campionato contro il Napoli e in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk hanno permesso ai nerazzurri di accorciare sulla vetta della classifica e qualificarsi agli ottavi della massima competizione europea.

E allora c’è già chi pensa al calciomercato, per rinforzare una squadra già di valore, ma che con qualche innesto importante sarebbe ancor più difficile da battere. I tifosi sognano, ora anche in ottica Champions League. E, in tal senso, un colpo del livello di Dusan Vlahovic stuzzica l’attenzione di tutti, anche dei tifosi nerazzurri, nonostante un attacco ben coperto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Vlahovic batte Luis Alberto: i tifosi lo vogliono

Gli utenti di Calciomercato.it, infatti, non hanno dubbi su quale sia il colpo che davvero vorrebbero per rinforzare ulteriormente l’Inter. Si tratta, infatti, proprio di Vlahovic. Sarebbe lui il preferito con il 36% di preferenze e subito dietro Luis Alberto con il 28%. Dietro di loro, Franck Kessie, fermo al 21,3%. Un sogno, molto più che una trattativa, con la Juventus che resta calda sul calciatore. Intanto, vi riportiamo di seguito l’esito del sondaggio di oggi.