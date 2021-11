Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Vlahovic: ecco la strategia

Dusan Vlahovic è il nome più caldo del calciomercato Juventus, ma non solo vista la concorrenza agguerrita delle big europee

Nonostante le problematiche derivanti dal mancato rinnovo con la Fiorentina, Dusan Vlahovic si è reso sin qui protagonista di una stagione molto positiva. Con un bottino di otto gol e un assist, il serbo ha giustificato le attenzioni delle big europee.

Obiettivo ambizioso del calciomercato Juventus, il bomber ventunenne ha calamitato su di sé anche le attenzioni di Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Psg, anche se l’affondo più recente è stato quello dell’Arsenal. I Gunners hanno intavolato una trattativa con la Fiorentina già per gennaio, senza tuttavia riuscire a contattare gli agenti del giocatore. Un’accelerata che ha indotto i bianconeri a rientrare in azione nelle ultime settimane. Commisso vorrebbe salutare il ragazzo già a gennaio per monetizzare al massimo dalla sua cessione (60-65 milioni di euro) e ha trovato nell’Inghilterra un’ottima sponda per i suoi piani. Il serbo preferirebbe rinviare ogni discorso alla prossima estate, ad un solo anno dalla scadenza del contratto.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, Barillà svela: ecco il retroscena su Dzeko-Vlahovic

Calciomercato Juventus, ecco il piano per Vlahovic

La Juve non ha mai perso di vista Vlahovic e anche in contatti molto recenti, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ha confermato di non voler mollare la presa in vista della prossima estate, ma non solo. Visti gli assalti dall’estero, il club bianconero potrebbe considerare anche un affondo invernale, a patto che vengano ceduti almeno due o tre giocatori. Alla luce di questo avvio di stagione, di incedibili ce ne sono veramente pochi per Allegri e per il club. In questo senso, oltre a Rabiot (valutato 15 milioni) e Ramsey, il principale indiziato per fare cassa è diventato Kulusevski.

La dirigenza juventina è pronta a liberare il mancino svedese a fronte di offerte che non siano inferiori ai 35 milioni di euro. Occhio anche alla situazione di McKennie. Il buon rendimento delle ultime settimane è stato apprezzato a Torino, ma anche dai club interessati allo statunitense, valutato 30 milioni.