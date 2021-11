Calciomercato Inter, svolta per il rinnovo | Ecco l’offerta: posizione chiara

L’Inter lavora sul calciomercato e ai rinnovi di contratto. Pronta l’offerta per un elemento che si sta rivelando essenziale per Inzaghi

Presente e futuro, l’Inter valuta con estrema attenzione la situazione relativa i rinnovi di contratto, tentando di trattenere i calciatori più importanti in rosa.

In tal senso, uno degli interpreti che è in maggiore crescita nello scacchiere di Simone Inzaghi è di sicuro Ivan Perisic. L’esterno d’attacco croato è uno degli uomini più in forma attualmente nella Beneamata. Anche ieri contro lo Shakhtar Donetsk è riuscito a fare la differenza con dribbling, cross e rivelandosi un pericolo costante per gli avversari. La scadenza a giugno 2022 stride, però, con il trend del calciatore nell’ultimo periodo. Le sue qualità sono essenziali anche per l’Inter del futuro ed è per questo che le discussioni per il rinnovo di contratto vanno avanti.

Calciomercato Inter, Inzaghi trattiene Perisic: domanda e offerta, le cifre

Ieri il calciatore croato ha commentato le voci sul rinnovo con un “Tutto è possibile, vedremo”. Inzaghi in conferenza ha confermato l’importanza del croato: spinta chiara per il rinnovo di contratto. La situazione ora è chiara, con l’Inter che ha l’intenzione di trattenere il ragazzo e ha offerto un biennale da 3 milioni a stagione, come riportato da Calciomercatonews.com. Lui, però, vorrebbe guadagnare più di quanto prende ora. Per questo occhio alla Premier League, anche più della Bundesliga, per le cifre che è in grado di offrire. Sullo sfondo anche la Roma, ma si tratta di un’ipotesi difficilmente percorribile.