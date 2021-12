Calciomercato Roma, doppia opzione per Reynolds

Tra i tanti giocatori in uscita dalla Roma, Bryan Reynolds potrebbe partire in prestito durante il calciomercato di gennaio

Rigenerata dalla bella vittoria in casa dell’Atalanta, la Roma è attesa domani dalla sfida contro la Sampdoria nell’ultimo turno del girone d’andata. Chiudere con una vittoria, oltre a mantenere un distacco accettabile dal quarto posto, rappresenterebbe anche un buon viatico in vista del calciomercato invernale ormai alle porte.

In entrata, le priorità della dirigenza giallorossa e di José Mourinho sono rappresentate da un centrocampista centrale e da un terzino destro. In questo ruolo, infatti, l’allenatore portoghese non ha dato molto spazio a Bryan Reynolds, destinato a fare i bagagli durante il calciomercato di gennaio. Bloccata in estate per scelta dei Friedkin e di Tiago Pinto, la cessione dello statunitense appare ormai inevitabile, anche alla luce degli appena novantuno minuti disputati in stagione.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La Roma, Freuler e il 31 dicembre: la situazione

Calciomercato Roma, sirene dall’estero per Reynolds

Nonostante lo scarso minutaggio, il ventenne ex Dallas ha diversi estimatori, soprattutto all’estero. Già la scorsa estate, sulla scrivania del general manager giallorosso erano arrivate delle proposte e dal Belgio e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nelle ultime settimane c’è da registrare un concreto ritorno di fiamma da parte del Bruges. Il club belga ha chiesto informazioni sulle modalità di un eventuale trasferimento, ma non è il solo ad essersi fatto vivo.

A Trigoria sono arrivate chiamate anche dall’Inghilterra. Una delle ultime squadre ad interessarsi al calciatore è stata l’Hull City. Il club di Championship ha bisogno di rinforzi per tenere a distanza la zona rossa della classifica e sta pensando anche a Bryan Reynolds per il reparto arretrato. Lavori in corso, dunque, sulla corsia destra, con novità importanti che potrebbero arrivare a cavallo tra dicembre 2021 e gennaio 2022.