Roma, obiettivo Freuler: l'Atalanta chiede 15 milioni a gennaio

Il centrocampista dell’Atalante, Remo Freuler, è finito nella Roma di José Mourinho: ecco le ultime in vista del mercato di gennaio

Manca davvero poco all’inizio ufficiale della sessione invernale del calciomercato 2021/2022 e sono già moltissime le voci che si rincorrono per i club della Serie A. Tra questi, una seria candidata al premio di ‘regina di gennaio’ è la Roma.

José Mourinho, allenatore dei giallorossi, non ha mai fatto mistero di volere diversi innesti per la squadra, in quasi tutti i settori del campo. Infatti, portiere a parte, dalla difesa in su, lo ‘Special One’ attende rinforzi per la sua squadra, soprattutto adesso che la zona Champions League non è più un miraggio e il quarto posto, attualmente occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini (battuta a domicilio sabato scorso con un sonoro 4-1), è distante soltanto sei punti.

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, nelle ultime interviste concesse non si è esposto per quanto riguarda obiettivi e possibilità, anche economiche, della società dei Friedkin per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Ma ha lasciato intendere che cercheranno di accontentare il trainer portoghese proprio per non perdere, un’altra volta, il treno che porta all’Europa che conta.

Calciomercato Roma, obiettivo Freuler: le condizioni dell’Atalanta

Se in difesa, nel ruolo di esterno destro, difficilmente arriverà Max Aarons del Norwich, la cui prima proposta presentata dalla Roma, prestito con diritto di riscatto, è stata rispedita al mittente, è il centrocampo la zona del campo in cui dovrà essere immessa qualità. La zona nevralgica del campo vede, in questo momento, titolari Jordan Vereout e Bryan Cristante, con capitan Lorenzo Pellegrini fermo ai box per infortunio e i vari Amadou Diawara, Gonzalo Villar ed Ebrima Darboe scarsamente, o per niente, presi in considerazione da Josè Mourinho.

Per tutti questi motivi, è tornato in auge in ottica Roma un nome che circola da diverso tempo: quello di Remo Freuler. Punto fermo dell’Atalanta, il 29enne Nazionale svizzero ha dimostrato nei suoi anni italiani di essere un calciatore in grado di gestire il centrocampo con grande qualità e sagacia tattica. Arrivato in nerazzurro nel 2016 dal Lucerna, il club dei Percassi ha sempre rispedito al mittente le sirene provenienti dagli altri club. Adesso, però, la situazione contrattuale potrebbe cambiare le carte in tavola. Freuler è in scadenza di contratto nel giugno prossimo, ma l’Atalanta può esercitare l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il limite massimo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è fissato al 31 dicembre 2021. Appare impensabile pensare ad un mancato prolungamento automatico.

La valutazione del cartellino dell’elvetico è vicina ai 15 milioni di euro: ad oggi, però, non sembrano esserci grandi possibilità per un suo addio a gennaio, men che meno ad una diretta concorrente per la Champions League. In ogni caso, lasciamo un piccolo spiraglio aperto anche per il prossimo mercato. Di certo, l’interesse della Roma per Freuler è reale e concreto: vedremo se lo ‘Special One’ riuscirà a strapparlo al ‘Gasp’ già nelle prossime settimane o dovrà attendere l’estate del 2022.