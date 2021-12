ESCLUSIVO | La Roma corre ai ripari: offerta per Aarons, la situazione

Con ogni probabilità, la Roma di José Mourinho sarà una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio: per la fascia interessa Aarons

Dopo la debacle casalinga contro l’Inter, 3-0 il risultato finale a favore degli uomini di Simone Inzaghi, in casa Roma si continua a discutere di quelle che dovranno essere le prossime mosse in vista del calciomercato di gennaio.

L’allenatore dei giallorossi non ha mai fatto mistero di aspettarsi qualcosa dalla prossima sessione di compravendita di calciatori, visto che alcuni dei giocatori attualmente presenti nella rosa sono completamente fuori dal progetto tecnico e tattico dello ‘Special One’. Su questi binari si sta muovendo il general manager Tiago Pinto, con il placet dei Friedkin, proprietari del club capitolino. E qualcosa dovrà essere fatto anche sulla linea difensiva, in particolare sulla fascia destra dove, ad oggi, Mourinho può contare solo su Rick Karsdorp, con l’americano Bryan Reynolds pronto ad andare a giocare altrove e con Davide Santon ormai ai margini.

Calciomercato Roma, offerta per Aarons: operazione difficile

Proprio per questa ragione, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si è mossa concretamente per Max Aarons, gioiello del Norwich e della Nazionale inglese Under 21. La Roma, infatti, ha già presentato una proposta per accaparrarsi le prestazioni del 21enne terzino destro londinese. I giallorossi hanno chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, trovando il netto rifiuto della società inglese. Sotto contratto con i ‘Canaries’ fino al 30 giugno 2024, la sua valutazione si aggira sui 22 milioni di euro, mentre l’ingaggio è di circa 1.4 milioni di euro netti a stagione. Cifre, tutto sommato, abbordabili e raggiungibili.

Ma gli italiani non solo gli unici: il Borussia Dortmund è molto interessato ad Aarons, così come l’Everton e il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Ed è proprio quest’ultimo club ad avere maggiore possibilità di accaparrarsi Max Aarons, a gennaio o a giugno.