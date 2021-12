CMIT TV | “Roma, saluta Mourinho”: sostituto a sorpresa

La sconfitta contro l’Inter è stata pesante, in diretta sulla CMIT TV è arrivata la stoccata: “Roma, rompi con Mourinho”

L’amarcord di José Mourinho contro la sua Inter si è tramutato in una pesante punizione: il big match dell’Olimpico è finito con un pesante 0-3.

In diretta sulla CMIT TV, come sempre sul nostro canale Twitch ufficiale, abbiamo analizzato la disfatta della Roma con un ampio post-partita. A salire sul banco degli imputati sono stati la dirigenza giallorossa e, inevitabilmente, lo ‘Special One’. Questo inizio di avventura del tecnico portoghese nella Capitale, al momento, è stato al di sotto delle aspettative. In diretta, poi, si è anche parlato di un addio anticipato di José Mourinho: il nome del sostituto ci sarebbe già.

CMIT TV | Camelio: “Roma, caccia Mourinho e chiama De Rossi”

Dopo la pesante sconfitta subita contro l’Inter, ai nostri microfoni, Enrico Camelio ha fatto un appello alla società capitolina e allo Special One: “Non importa quello che ha fatto nella sua storia, Mourinho deve dare le dimissioni. Ha altri due anni di contratto? Non importa, deve andare dai Friedkin, farsi dare la buonuscita e salutare”. Una presa di posizione forte, in contrasto con il progetto triennale intrapreso dai giallorossi con il tecnico lusitano.

Qualora dovesse avvenire una separazione anticipata con Mourinho, Enrico Camelio avrebbe anche già individuato il possibile sostituto: “Chiamate Daniele De Rossi e fine della fiera”. Le critiche allo Special One, poi, sono entrate su aspetti tattici: “Il suo problema è che la Roma non è mai quadrata, non è mai ordinata e difende male. Handanovic non si è nemmeno sporcato i guanti”.

Ovviamente Mourinho non è l’unico sul banco degli imputati. Camelio ha parlato anche di Tiago Pinto: “Il primo ad essere cacciato deve essere lui. Vina 13 milioni, Shomurodov 18 milioni. Dai via Pedro, che fino ad ora ha segnato più di Abraham. Tiago Pinto è un general manager che non vale molto”. Insomma, la prima stagione del tecnico portoghese nella Capitale sta andando ampiamente al di sotto delle aspettative e l’ambiente romano inizia a bollire.