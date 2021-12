Critiche a Mourinho, annuncio di Tiago Pinto sul tecnico della Roma

Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato di Mourinho e Zaniolo prima del match di Serie A contro l’Inter in programma oggi allo stadio Olimpico

Jose Mourinho incontra il suo vecchio amore in un mmento complicato della sua avventura alla Roma. Reduce dalla sconfitta per 1 a 0 sul campo del Bologna, stasera il tecnico portoghese affronta la ‘sua’ Inter allo stadio Olimpico. Tiago Pinto, dirigente giallorosso, ha fatto il punto tra campo e mercato.

Prima della gara della 16a giornata di Serie A, Tiago Pinto ha rilasciato parole importanti: “Per noi è una gioia avere Mourinho ogni giorno qui. Conosciamo la sua carriera e la sua esperienza, ogni giorno a Trigoria capiamo perché abbiamo preso Mourinho – spiega ai microfoni di ‘Dazn’ – Abbiamo grande fiducia in lui, siamo sempre molto vicini a lui. Dopo Bologna ci siamo dovuti ricompattare e per far fronte alle assenze che abbiamo”.

Calciomercato Roma, annuncio di Tiago Pinto su Mourinho e Zaniolo

Dopo l’invito polemico di Mourinho a Zaniolo affinché lasci la Serie A per i troppi falli subiti, Tiago Pinto ha voluto esprimere la sua opinione. Chiaro il messaggio del dirigente: “Nelle ultime settimane sono stato molto attento al calcio italiano. Quando si parla di Zaniolo si parla della più grande speranza del calcio italiano. Bisogna tutelarlo, non può continuare ad essere fermato senza che si fischino i falli”.

Il tecnico portoghese aveva dichiarato, pur andando contro i suoi interessi, che il numero 22 giallorosso dovrebbe andare a giocare all’estero poiché in Italia per lui è diventato praticamente impossibile. Zaniolo, dal canto suo, piace a svariate squadre tra le quali figura la Juventus. All’estero è invece attenzionato in particolar modo dalla Premier League.