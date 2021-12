“Zaniolo lasci la Serie A”: un Mourinho arrabbiato abbandona l’intervista

Josè Mourinho non risponde alle domande dei giornalisti e lancia l’allarme Zaniolo: “Impossibile giocare in Serie A”

Proteste in campo e poi nessuna risposta alle domande in tv. Per Josè Mourinho mercoledì difficile con la sconfitta della Roma contro il Bologna. Il tecnico ha protestato molto contro l’arbitro, tanto da ricevere un cartellino giallo, poi ha acceso le polemiche nel post gara.

Presentatosi ai microfoni di ‘DAZN’ si è limitato a rispondere soltanto alla prima domanda. Oltre al commento del match e alla frecciata all’arbitro (“Con l’Inter dobbiamo inventarci la formazione” e “meno male che ho tolto subito Mancini altrimenti veniva ammonito anche lui”), il portoghese ha fatto i complimenti al Bologna e poi ha parlato di Zaniolo: “Sono orgoglioso dei ragazzi, anche con la sconfitta non ho sentimenti negativi. Se fossi in Zaniolo, inizierei a pensare che giocare in Serie A sia impossibile per lui”.

Bologna-Roma, Mourinho consiglia Zaniolo: “Vada all’estero”

Alla richiesta di spiegare la sua frase, Mourinho non ha risposto lasciando la postazione. Successivamente il concetto su Zaniolo è stato ribadito anche a ‘Roma TV’: “Consiglio a Zaniolo di andare all’estero, qui in Italia per lui sta diventando impossibile”.