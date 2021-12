Mourinho furioso in Bologna-Roma: il botta e risposta con Pairetto

Josè Mourinho non contento della direzione di gara di Pairetto in Bologna-Roma: botta e risposto con il direttore di gara

La Roma perde contro il Bologna in una gara in cui i giallorossi protestano per alcune decisioni arbitrali.

Nel mirino di Mourinho c’è il direttore di gara Pairetto con il quale ha avuto un botta e risposta nel corso del match. Come riportato da ‘DAZN’ in risposta alle proteste del tecnico capitolino, Pairetto si è rivolto al portoghese dicendo: “Se ho sbagliato capirò, nel caso però lei deve accettarlo”.

Tra le decisioni contestate dalla Roma anche l’ammonizione di Abraham che era in diffida. Con il giallo rimediato al Dall’Ara l’attaccante inglese salterà per squalifica la sfida del prossimo fine settimana contro l’Inter. Ammonizione nel finale di gara per lo stesso tecnico della Roma che ha ancora protestato, ricevendo il cartellino giallo.