Mourinho ‘cede’ Zaniolo: le ultime sul futuro del giallorosso

Mourinho è tornato a parlare di Zaniolo nel post partita di Bologna-Roma: le ultime sul futuro del talento giallorosso.

“Se fossi in Zaniolo, inizierei a pensare che giocare in Serie A sia impossibile per lui”. Lo ha dichiarato José Mourinho prima di abbandonare l’intervista ai microfoni di ‘DAZN‘.

La Roma è uscita sconfitta dal ‘Dall’Ara’ di Bologna e nel post partita si è tornato a parlare dell’esterno giallorosso. A far discutere sono state le dichiarazioni di Mourinho, che ha ripetuto a ‘Roma TV’: “Parlo contro di me però consiglio a Zaniolo di andare all’estero, perché qui in Italia per lui sta diventando impossibile”. Un possibile riferimento ai tanti falli subiti dal giocatore che alimenta però ulteriormente rumors e indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato Roma, il possibile futuro di Nicolò Zaniolo

Come rivelato nelle scorse settimane da Enrico Camelio su CMIT TV, “Zaniolo vorrebbe rinnovare, ma al momento non ci sono incontri in programma. A differenza del passato, ci sono buone possibilità che possa andare via se dovesse arrivare offerta corretta. Piace a Manchester, al 90% allo United, poi a un club spagnolo e italiano. Le offerte sono già sul tavolo. Quanto vale oggi Zaniolo? Direi 40 milioni di euro“. E Mourinho gli ha già consigliato la pista estera: si profilano mesi piuttosto caldi in casa giallorossa anche per il futuro di Nicolò Zaniolo.