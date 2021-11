Oltre alla Juventus, ci sono altri club di Serie A toccati dalle indagini della Procura: rischio penalizzazioni e multe. Possibile exit strategy

Continuano le indagini della Procura della FIGC sul caso plusvalenze. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono almeno sette le squadre di Serie A coinvolte in un’inchiesta che potrebbe condurre a diverse penalizzazioni.

Vi abbiamo raccontato in anteprima ieri, come la Juventus rischi: ma anche per altri club del massimo campionato vale lo stesso rischio. Sono al lavoro sia i magistrati della giurisdizione sportiva sia i legali delle società coinvolte, con una tempistica anche piuttosto ristretta. Le sanzioni, infatti, potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane: prima, comunque, di quella che sarà la richiesta di iscrizione alle prossime coppe europee che le società devono presentare nei primi mesi del 2022 in vista dell’annata 2022/2023. Gli avvocati stanno lavorando affinché venga fatta passare in udienza che un’interpretazione elastica delle norme è quanto è stato posto in essere: ma, senza contravvenire alle stesse.

Possibile exit strategy: questione di interesse nazionale

Gli avvocati stanno spingendo sulla elasticità della norma: secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono gruppi di pressione anche politici per ottenere una sorta di exit strategy che non stralci la classifica designata dal campo, ma contemperando anche eventuali sanzioni ad un sistema che prevedeva tanti protagonisti. Questo è il motivo per il quale la Procura Federale sta procedendo con estrema cautela.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inchiesta Juventus, emergono dettagli: ora che succede

Ovviamente, c’è anche da monitorare, ad esempio, in casa Juve, la questione delle oscillazioni del titolo in borsa: aspetto molto delicato, con questi movimenti che possono esser dettati anche dalle inchieste in corso.