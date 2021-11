Deludente la prima parte di stagione di Nicolò Zaniolo. Il futuro del ventiduenne potrebbe essere lontano da Roma e dall’Italia

Zaniolo in discussione per il rendimento in questa prima parte di stagione fin qui lontano dalle aspettative. In discussione e nel ‘mirino’ dello stesso Mourinho, come raccontato da Enrico Camelio nella diretta delle 19 di CMIT TV. “Ieri Mourinho lo ha diciamo ‘stimolato’, niente di strano. Lo fa un po’ con tutti”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Roma, dieci nomi per due obiettivi: ecco i colpi già prenotati

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, l’agente di Reynolds è arrivato in Italia

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Juventus, i convocati di Allegri | La scelta UFFICIALE su Dybala

Calciomercato Roma, Camelio: “Zaniolo può dire addio se arriva l’offerta giusta”

Camelio poi ha parlato del futuro di Zaniolo, un futuro che potrebbe essere lontano dalla Roma (con la quale è in scadenza a giugno 2024) e dall’Italia: “Vorrebbe rinnovare, ma al momento non ci sono incontri in programma. A differenza del passato, ci sono buone possibilità che possa andare via se dovesse arrivare offerta corretta. Piace a Manchester, al 90 per cento allo United, poi a un club spagnolo e italiano. Le offerte sono già sul tavolo. Quanto vale oggi Zaniolo? Direi 40 milioni di euro“.