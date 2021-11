Lazio-Juventus, i convocati di Allegri | La scelta UFFICIALE su Dybala

Sono usciti i convocati del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per il big match contro la Lazio di Sarri valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Allegri lo aveva in parte annunciato in conferenza, ma ora è ufficiale: Paulo Dybala salterà la sfida con la Lazio di Sarri valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Non al meglio già da giorni come dimostrato dai mancati allenamenti con l’Argentina, il numero dieci bianconero non è stato convocato per la trasferta nella Capitale.

Lazio-Juventus, Dybala non convocato

Senza Dybala e al di là del jolly Chiesa, Allegri davanti avrà a disposizione Morata, Kean e il giovane brasiliano Kaio Jorge. Assente anche Aaron Ramsey, che ha accusato un problema muscolare al rientro dagli impegni con la sua Nazionale. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge.