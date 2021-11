Saranno giorni importanti per delineare il futuro di Bryan Reynolds: l’agente del terzino statunitense è arrivato a Roma

Sono appena novantadue i minuti disputati in questa stagione da Bryan Reynolds. Acquistato dalla Roma nell’inverno del 2021, il terzino destro ha faticato ad imporsi in giallorosso e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale

Come anticipato nei giorni scorsi, l’agente dell’ex Dallas cercherà di definire il futuro del suo assistito in questi giorni. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il rappresentante del 20enne è sbarcato in città nel tardo pomeriggio. I prossimi giorni saranno, dunque, decisivi per studiare la situazione migliore in vista del calciomercato invernale.

La scorsa estate, Reynolds era finito sul taccuino di diverse squadre (Bruges compreso), ma Tiago Pinto e i Friedkin decisero di confermare il ragazzo, convinti di una crescita progressiva sotto la guida di José Mourinho. A distanza di qualche mese, il tecnico portoghese ha individuato proprio nel vice Karsdorp una delle priorità di mercato.