Calciomercato Roma, agente Reynolds atteso in Italia

Finito ai margini del progetto giallorosso, Bryan Reynolds torna oggi nella lista dei convocati, ma le prossime settimane saranno decisive per il futuro

Non convocato per tre partite consecutive dopo la sconfitta della Roma nella gara di andata, Bryan Reynolds è tornato a far parte della lista dei giocatori a disposizione di José Mourinho per la partita di questa sera contro il Bode insieme agli altri esuberi.

Arrivato in Italia nel gennaio del 2021, l’esterno statunitense non è riuscito a scalare le gerarchie del tecnico portoghese, che già la scorsa estate aveva pensato all’innesto di rinforzi sulla fascia destra. Nonostante l’interessamento di diversi club, proprietà e dirigenza decisero di mantenere in rosa l’ex Dallas, ma a distanza di qualche mese la permanenza di Reynolds nella Capitale sembra in bilico. Nelle tre apparizioni stagionali, il 20enne ha collezionato novantadue minuti complessivi, scavalcato in alcune occasioni da Ibanez nel ruolo di vice Karsdorp.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Bodo/Glimt, novità Mourinho: li richiama | Ma c’è un’altra tegola

Calciomercato Roma, settimane decisive per Reynolds

Una situazione che può portare ad una partenza a gennaio, per il bene del ragazzo, ma anche della società, intenzionata ad accontentare Mourinho. Su questo fronte, a breve potrebbero arrivare novità importanti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, nelle prossime settimane l’agente del calciatore sbarcherà nella Capitale per fare un punto della situazione sul suo assistito.