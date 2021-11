Addio immediato e prezzo fissato, Mourinho sulla strada della Juventus

Potrebbe esserci una sfida tutta italiana per il calciatore che il Barcellona è pronto a sacrificare: prezzo fissato

Il Barcellona di Xavi può fare a meno di lui ed allora Mourinho e la Juventus possono approfittarne. Potrebbe accendersi un derby tutto italiano tra la Roma e i bianconeri se le indiscrezioni lanciate da ‘elnacional.cat’ trovassero conferma.

Quelle che parlano di un club capitolino alla finestra ad osservare ciò che accade interno a Memphis Depay. Arrivato gratis a Barcellona, l’attaccante olandese era un ‘pupillo’ di Koeman: con il suo esonero e l’arrivo di Xavi le cose per l’ex Manchester United sono cambiate, tanto che il club blaugrana ora considera possibile una sua cessione estiva, anche considerando il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, Depay ai saluti: la Roma ci pensa

Proprio per questo il Barcellona potrebbe ascoltare con attenzione eventuali offerte per Depay e la Roma di Mourinho, secondo il portale catalano, sarebbe pronta a farsi avanti. Per il sì blaugrana servirebbe però un’offerta da quaranta milioni di euro, oltre a far i conti con la concorrenza che potrebbe accendersi se davvero l’olandese finisse sul mercato. Il 27enne, infatti, era un obiettivo – ad esempio – anche della Juventus e sulle sue tracce in passato si è mosso anche il Paris Saint-Germain. Il futuro di Depay potrebbe cambiare nuovamente: il Barcellona è pronto ad ascoltare offerte, la Roma ci pensa e la Juventus non lo perde di vista.