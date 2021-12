Serie A, Roma-Inter 0-3: basta un tempo a Inzaghi, Mourinho affondato

L’Inter travolge la Roma all’Olimpico: basta un tempo a Inzaghi per affondare Mourinho anche con il gol dell’ex Dzeko

Inter straripante all’Olimpico contro la Roma. Alla squadra di Inzaghi bastano trentanove minuti per affossare la squadra di Mourinho, falcidiata anche dalle assenze. Calhanoglu, Dzeko e Dumfries i marcatori di una serata di festa per i nerazzurri, in cui il risultato non è stato praticamente mai in discussione.

Tre punti d’oro per i campioni d’Italia che scavalcano il Napoli (atteso questa sera dalla difficile sfida contro l’Atalanta) e si riportano ad un punto di distanza dal Milan, momentanea capolista della Serie A. I giallorossi possono poco contro gli ospiti: Shomurodov ci prova in avvio, poi il gol di Calhanoglu cambia l’inerzia della partita. Rete da calcio d’angolo del turco che trova la colpevole collaborazione di Zaniolo e Rui Patricio. Al 24′ arriva il gol dell’ex Edin Dzeko che non esulta ma porta l’Inter sul 2-0. Prima del riposo, è Dumfries a iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Al 45′ il risultato è praticamente già scritto.

Roma-Inter, marcatori e classifica

Nella ripresa succede poco o nulla. L’Inter perde Correa per infortunio: probabile problema muscolare per l’argentino che, sostituito, piange a lungo in panchina. Per la Roma, invece, Zaniolo trova il modo di rendere ancora più amara la serata con l’ammonizione che fa scattare la squalifica per la prossima giornata. Partita da dimenticare per i giallorossi che incassano anche i fischi e i cori dei tifosi all’intervallo, ovviamente non contenti per il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Bologna. Serata da incorniciare invece per Inzaghi che incamera altri punti e vede la vetta molto vicina.

ROMA-INTER 0-3

Marcatori: 15′ Calhanoglu (I), 24′ Dzeko (I), 39′ Dumfries (I)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 38, Inter* 37, Napoli 36, Atalanta 31, Roma* 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana* 8.

*una partita in più