Roma-Inter, festa ‘rovinata’ per Inzaghi: infortunio e sostituzione indigesta

Inter in dominio all’Olimpico ma la festa dei nerazzurri è rovinata dall’infortunio rimediato ad inizio ripresa: i dettagli

L’Inter domina all’Olimpico con tre gol rifilati alla Roma nel primo tempo, ma il pomeriggio nerazzurro non porta con sé soltanto buone notizie. L’amara sorpresa per Simone Inzaghi si materializzata poco prima del quarto d’ora della ripresa quando il Tutu Correa si è infortunato.

Tutto nasce da un contrasto regolare di Smalling. Nel ricadere, l’attaccante argentino fa un movimento innaturale con la gamba che si pianta nel terreno. Subito soccorso, Inzaghi è costretto a ricorrere alla sostituzione. L’ex Lazio in panchina si è lasciato andare, mettendosi a piangere, spiegando di aver sentito tirare e imitando con le mani il gesto dello strappo. La sensazione è che l’infortunio possa rivelarsi grave, come dimostra la preoccupazione tra i compagni di squadra in panchina. Ma per Inzaghi le ‘brutte’ notizie non si limitano all’infortunio di Correa.

Roma-Inter, Barella nervoso dopo la sostituzione

A mettere un po’ di amaro nella vittoria dell’Inter contro la Roma anche la reazione di Barella alla sostituzione. Inzaghi ha preferito tirare fuori il centrocampista perché ammonito, evitando quindi il rischio di un’espulsione con la conseguente squalifica. Una scelta che non ha trovato d’accordo il calciatore, almeno a giudicare dall’espressione mostrata quando si è accomodato in panchina insieme agli altri compagni di squadra. Scuro in volto Barella che in campionato è alla sua quarta ammonizione.

Un doppio episodio che non basta ad oscurare una prestazione importante da parte dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato il match, trovando qualche difficoltà soltanto in avvio di gara. Poi il gol da calcio d’angolo di Calhanoglu ha aperto le danze nerazzurre che hanno trovato il raddoppio con l’ex Dzeko e il tris con Dumfries. Proprio la rete dell’olandese è un’altra notizia importante che arriva dall’Olimpico. In attesa che si conoscano in maniera precisa le condizioni di Correa: diagnosi e tempi di recupero saranno chiari dopo gli accertamenti a cui si sottoporrà l’argentino nei prossimi giorni.