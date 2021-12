Calciomercato Inter, arriva il doppio annuncio di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato prima di Roma-Inter: riflettori sui rinnovi di Brozovic e Perisic

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta si è presentato ai microfini di ‘DAZN’ subito prima del fischio d’inizio della partita con la Roma, match valido per la 16a giornata di Serie A.

I nerazzurri arrivano all’Olimpico in serie positiva e vogliono continuare la loro rimonta su Milan e Napoli, mentre la squadra di Mourinho è reduce dalla sconfitta contro il Bologna ed è staccata in classifica.

Nel pre-gara il dirigente del club lombardo ha detto la sua sul match di quest’oggi: “Mi aspetto una partita piena di insidia perché la Roma ha una rosa competitiva. Spero in un bel match, un bello spot per il calcio italiano e la convinzione è di poter proseguire il nostro ruolino di marcia”.

Calciomercato Inter, la fiducia di Marotta su Brozovic e Perisic

Campo a parte, si avvicina un momento cruciale anche per il mercato. Gennaio è il mese dei possibili affari in entrata e in uscita ma anche quello in cui i calciatori in scadenza possono accordarsi con altri club. In casa Inter ci sono due casi da risolvere: Brozovic e Perisic vedranno i loro contratti scadere proprio a fine stagione.

Su di loro Marotta si mostra fiducioso: “Queste dinamiche fanno parte delle nostre agende quotidiane. Non nascondo che con loro Ausilio ed io abbiamo frequenti contatti. Questo gruppo merita la riconferma, ma oggi siamo concentrati sul campo. Quando c’è la volontà dei calciatori di proseguire la loro esperienza con noi, l’accordo si troverà con relativa facilità”.

Infine, una inevitabile battuta su Mourinho, ex Inter ed ora sulla panchina della Roma: “Mai chiamato Mourinho per una mia squadra? Non ci siamo mai incrociati, neanche con i pensieri perché quando le società dove lavoravo dovevano scegliere l’allenatore, non era nell’elenco perché già accasato. Questo significa che non ho stima in lui, un allenatore vincente e poi per l’Inter ci riporta indietro ad un’annata splendida e indimenticabile”.