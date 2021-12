Roma-Inter, un big nerazzurro parte dalla panchina: i dettagli

Le ultime su Roma-Inter, big match della sedicesima giornata di Serie A in programma fra poco allo stadio Olimpico

Le indiscrezioni di questa mattina trovano conferma ufficiale nell’undici scelto da Simone Inzaghi per il big match contro la Roma del grande ex Mourinho.

La scelta ‘forte’, ovviamente obbligata del tecnico interista è quella di mandare Lautaro Martinez in panchina. L’argentino non è infortunato, ma un po’ affaticato e così Inzaghi e il suo staff hanno deciso di non rischiarlo, perlomeno dall’inizio.

Per Lautaro trattasi quindi di riposo precauzionale, senza escludere che possa entrare a gara. Intanto al suo posto, dal 1′, ci sarà Correa in coppia con il rientrante Dzeko, pure lui grande ex ma dei giallorossi.