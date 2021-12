Il giovanissimo Andrea Pelamatti, giocatore dell’Inter Primavera di Chivu, ha perso conoscenza e ha lasciato il campo in barella dopo uno scontro di gioco

Attimi di paura durante la sfida fra il Napoli e l’Inter Primavera, gara del campionato di Serie A per giovanissimi iniziata oggi alle ore 13.

A spaventare tutti sono state le condizioni di Andrea Pelamatti, giocatore dei nerazzurri, che all’inizio del secondo tempo, dopo un colpo alla fronte, è caduto a terra ed ha perso conoscenza. Grande paura per il giovanissimo calciatore dell’Inter di Cristian Chivu che è stato prontamente sostituito dal tecnico rumeno che al suo posto ha inserito Dervishi.

Attimi di shock assoluto per i giocatori in campo, soprattutto per quelli dell’Inter che, vedendo il compagno a terra privo di sensi, hanno accusato in prima battuta il colpo anche al momento della ripresa del match. Il Napoli infatti, appena un paio di minuti dopo la ripartenza del gioco, ha ottenuto un calcio di rigore poi però fallito da Ambrosino. Successivamente c’è stata la reazione di orgoglio dei ragazzi di Cristian Chivu che con Satriano, assistito da Casadei, hanno radoppiato il vantaggio.

Inter, preoccupazione per Pelamatti

Anche Chivu, allenatore dell’Inter Primavera, è andato a sincerarsi delle condizioni di Pelamatti per poi tornare in panchina visibilmente ottimista, un sospiro, almeno momentaneo, di sollievo per i giocatori nerazzurri e tutti gli appassionati.

Ora c’è grande attesa per capire quali siano le effettive condizioni di Pelamatti e l’entità del colpo preso che l’ha costretto a lasciare il campo del Napoli Primavera in barella. Il giocatore è un classe 2004 e agisce nel ruolo di terzino sinistro con i nerazzurri.