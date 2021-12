Roma-Inter, ansia Inzaghi: le condizioni del bomber

Roma-Inter: un big nerazzurro ha lasciato anzitempo l’allenamento della vigilia. Ecco le sue condizioni in vista del big match

Sabato di fuoco in Serie A. Scenderanno infatti in campo oggi tutte le prime cinque della classifica: apre il Milan di Pioli che ospita la Salernitana alle ore 15 e seguono due scontri diretti, Roma–Inter e Napoli–Atalanta.

Partita speciale all’Olimpico per l’ex Lazio Simone Inzaghi e soprattutto José Mourinho, che ritrova la sua Inter dell’indimenticabile Triplete. I nerazzurri per rimanere in scia di Milan e Napoli, i giallorossi dell’Atalanta per il quarto posto. Lo ‘Special One’ dovrà fare a meno dell’infortunato Pellegrini e dello squalificato Tammy Abraham, mentre Simone Inzaghi potrebbe avere a che fare con un’importantissima defezione a ridosso del match. Ieri, infatti, non sembravano esserci problemi per Lautaro Martinez prima dell’allenamento e in conferenza stampa il tecnico nerazzurro aveva parlato così dell’argentino: “Deve continuare così, non dimentichiamo che è molto giovane. Sono molto soddisfatto di lui e di tutti gli attaccanti in rosa, stanno facendo tutti molto bene. Segna da tre partite consecutive e speriamo che possa continuare così”. La sua titolarità, però, potrebbe essere a rischio.

Inter, Lautaro lascia l’allenamento: le sue condizioni

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Lautaro Martinez ha concluso anzitempo l’allenamento di ieri alla vigilia di Roma-Inter. Per il momento si parla di stanchezza, ma Correa è già in preallarme in caso di forfait del numero 10 nerazzurro. Il ‘Toro’ vuole esserci all’Olimpico e casa Inter filtra comunque ottimismo: l’attaccante argentino sta bene e al momento non c’è nessun allarme o problema fisico. Si tratterebbe di normale stanchezza post allenamento.

Chi non sarà sicuramente della sfida è Stefan de Vrij. Il difensore olandese è sulla via del recupero dopo lo stop durante l’ultima sosta per le Nazionali e sarà pronto per il prossimo match di Champions League, sul campo del Real Madrid, che metterà in palio il primo posto nel girone.