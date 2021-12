Conferenza Inzaghi: le dichiarazioni alla vigilia di Roma-Inter

Conferenza Inzaghi: l’allenatore dell’Inter presenta la trasferta sul campo della Roma di Mourinho. Le sue parole

L’Inter ritrova José Mourinho. Partita speciale per i nerazzurri e il tecnico della Roma, ma anche per Simone Inzaghi: l’ex Lazio torna all’Olimpico dopo i tanti derby disputati sulla panchina biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

PARTITA – “Sarà importante per noi, di questo ciclo di partite la più importante. La Roma è una squadra forte, con valori importanti. Dovremo essere molto attenti, servirà una partita da vera Inter”.

LAUTARO – “Deve continuare così, non dimentichiamo che è molto giovane. Sono molto soddisfatto di lui e di tutti gli attaccanti in rosa, stanno facendo tutti molto bene. Segna da tre partite consecutive e speriamo che possa continuare così”.

MOURINHO – “Sarà un piacere incontrarlo, non l’ho mai affrontato e conosciuto. So che per lui sarà una partita speciale, quindi noi dovremo fare ancora più attenzione perché conosciamo tutti la storia di Mourinho”.

EMERGENZA – “Sicuramente non ci saranno Ranocchia, Darmian, pochissime possibilità per de Vrij e Kolarov. Penso che li porteremo a Madrid o col Cagliari, poi dovrò valutare gli altri. Bastoni sembra che stia meglio, poi ci sono varie contusione dalla partita con lo Spezia e oggi valuterò giocatore per giocatore”.

CAMPIONI D’INVERNO – “Sappiamo che conta fino ad un certo punto. Anche a molti più punti di distacco ero sereno e tranquillo perché vedevo la squadra giocare ed allenarsi sempre bene. Adesso la classifica si è accorciata, siamo in un momento positivo. Ma le altre non mollano, tutti corrono e domani sarà solo la sedicesima. Però domani è la partita più importante di questo ciclo”.

CALENDARIO TROPPO FITTO – “Purtroppo ci siamo in mezzo tutti noi allenatori, giocando ogni 2/3 giorni non è semplice. Secondo me bisognerebbe magari cominciare prima e concentrare le soste per le Nazionali. Ma dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo”.

RITORNO A ROMA – “Sicuramente tornare a Roma per me fa sempre un certo effetto. La vivo come una partita di cartello, molto importante, ma adesso non è più un derby. Mi sono calato al 100% in questa nuova sfida che si chiama Inter. Dovremo farci trovare pronti, all’Olimpico bisogna avere personalità”.

DZEKO – “Sarà una partita particolare per Edin, ma non ne abbiamo parlato. Nell’ultimo giorno e mezzo si è allenato più intensamente, domani sarà sicuramente speciale per lui ma lo sarà per tutti quanti. Vogliamo andare a Roma a fare una grande partita”.

BARELLA – “Ieri ha fatto un ottimo allenamento, è importantissimo per noi però ho pensato di dargli un turno di riposo. Quest’anno non ne avevo mai fatto a meno e questo riposo gli farà bene per le prossime gare”.