La Roma fa poker in casa dell’Atalanta | ‘Sorride’ anche la Juventus

La Roma di Mourinho anniente l’Atalanta al ‘Gewiss Stadium’ rilanciando le proprie ambizioni Champions.

Grande prova di qualità e personalità della squadra di Mourinho, avanti subito con Abraham e poi capace di fare il bis con Zaniolo prima della mezz’ora. La ‘Dea’ torna in partita alla fine del primo tempo con l’autogol di Cristante. Per i primi venti minuti è forcing nerazzurro, con un’altra autorete dell’ex a illudere per qualche secondo Gasperini e i suoi. Su indicazione della sala Var, Irrati annulla il due a due per fuorigioco attivo di Palomino. Una decisione corrette che taglia le gambe agli orobici, con la Roma brava ad approfittarne subito segnando il tre a uno con Smalling (colpo di tibia) e il definitivo poker con lo straripante Abraham. Per l’inglese prima doppietta in Italia.

Vittoria strameritata dei ragazzi di Mourinho, ora a -5 dal quarto posto occupato dal Napoli di Spalletti, impegnato domani sera al ‘Meazza’ contro il Milan. Mazzata per l’Atalanta in ottica sogno Scudetto (ora l’Inter è a +6). Il risultato di Bergamo fa felice anche la Juve, che in caso di vittoria col Bologna (ore 18 al ‘Dall’Ara’) raggiungerebbe i giallorossi accorciando le distanze dalla zona Champions.

ATALANTA-ROMA 1-4

1′ e 82′ Abraham, 46′ aut.Cristante, 72′ Smalling