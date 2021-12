PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-ROMA: Abraham special, Gasperini stoppato

Pagelle e tabellino di Atalanta-Roma, match valido per la 18esima giornata di Serie A TIM 2021/22

ATALANTA

Musso 6: sui gol della Roma non può molto, viene impallinato senza appello.

Toloi 5,5: anche lui non del tutto incolpevole sul gol, poi però reagisce abbastanza bene, con carattere. Perde tanti duelli, almeno ci mette la garra.

Palomino 5: brutta partita dell’argentino, ha pochi sbocchi in uscita e non è colpa sua, ma anche in marcatura fatica e non poco, non avendo neanche punti di riferimento da Abraham e Zaniolo.

Djimsiti 4: goffo sul gol di Abraham, prova a deviare e contrastare Abraham ma capitola a terra. Si fa saltare da Zaniolo sul raddoppio della Roma. Probabilmente il peggiore in campo, non finisce neanche il primo tempo. Dal 34′ Muriel 4,5: entra senza strafare, ma comunque mette lo zampino nel gol dell’1-2 e non è un caso, perché rispetto ai compagni almeno calcia in porta. Ma poi nulla più.

Hateboer 5: motorino inceppato, un po’ di partecipazione anche sul primo gol, poi quasi mai prende il fondo per crossare o supera l’uomo. Dal 79′ Zappacosta sv

De Roon 5: vero che lotta, ma va fuori fase troppe volte, stavolta a fare l’Atalanta è il centrocampo della Roma e lui soffre la corsa e l’intensità degli avversari. Fatica molto, quasi sempre raddoppiato.

Freuler 5: cerca di accompagnare di più la manovra offensiva, come sempre. Anche lui però sbatte sulla linea ben posizionata della Roma tra la mediana e la difesa, oggi molto compatti.

Pezzella 5: trova costantemente la strada sbarrata e la scarsa vena dei giocatori di qualità dell’Atalanta non lo facilitano. No way home. Dal 79′ Maehle sv

Pasalic 4,5: oggi tra i giocatori più deludenti, quando si inserisce non trova mai il corridoio giusto, merito senza dubbio anche dei giocatori della Roma. Poco nel vivo del gioco. Dal 64′ Miranchuk 5,5: ci prova, si inserisce e fa quello che non ha fatto il suo compagno per tutta la partita. Trova poca fortuna.

Ilicic 5: parte male, sale alla distanza ma Ibanez ai punti vince il duello. Pochi palloni in pezzo, praticamente nessun tiro degno di questo nome. Esce mestamente nell’intervallo. Dal 45′ Malinovskyi 5: ci si aspettava tutt’altro da lui, invece arriva solo lo squillo del corner per il 2-2, cancellato poi dal Var.

Zapata 5,5: ha poche chance vere e proprie, ma è il punto di riferimento a cui si poggia l’Atalanta, fa a spallate, prende botte, ci prova ma senza grande sostegno. Grande impegno.

All.: Gasperini 5: viene spazzato via da una Roma formato Special, con cui un’Atalanta molto meno che Normal non può nulla. Mancano tutti gli uomini di maggior qualità, non arrivano rifornimenti dalle fasce, zero contromisure all’intensità giallorosso. Nella corsa scudetto un pessimo stop.