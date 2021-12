Prove di affari tra Juventus e Roma | Primo rifiuto sul mercato

Si accendono i contatti tra Juventus e Roma in vista del mercato di gennaio: prove di affare, ma il primo semaforo è rosso

José Mourinho e Massimiliano Allegri sono stati accolti, rispettivamente a Roma e Torino, come salvatori della patria: dopo la prima parte di stagione, però, le difficoltà sono molte per entrambi.

Sono due allenatori di enorme esperienza e con bacheche piene di trofei e premi, eppure riuscire a risollevare i giallorossi ed i bianconeri si sta rivelando un compito più arduo del previsto. Entrambe le società potrebbero ricorrere al mercato di gennaio per puntellare le rose a disposizioni dei due tecnici: Roma e Juventus provano anche ad imbastire degli affari. La prima opzione, però, avrebbe già trovato il semaforo rosso.



Calciomercato Juventus, Arthur in prestito alla Roma | No di Mourinho

La Juventus prima di fare mercato in entrata deve riuscire a trovare almeno un paio di soluzioni in uscita. Al primo posto tra i partenti c’è Aaron Ramsey, ma trovare squadre disposte a sobbarcarsi il pesante ingaggio del gallese non è cosa semplice. Un altro giocatore con le valigie in mano, anche se non in maniera definitiva, è Arthur: il brasiliano non sarebbe ben visto da Massimiliano Allegri, che avrebbe aperto ad una sua partenza. Il club piemontese, però, non vorrebbe perderne la proprietà.

Ecco, quindi, che la soluzione più congeniale alla Juventus sarebbe quella di una partenza in prestito dell’ex Barcellona. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri avrebbero proposto il prestito di Arthur anche alla Roma: i giallorossi, che sono in cerca di un rinforzo a centrocampo, avrebbero declinato l’offerta. I costi e le caratteristiche del giocatore non convincerebbero la società capitolina, che rimane maggiormente attratta da altre soluzioni: Florian Grillitsch su tutti. Arthur, in ogni caso, resta in uscita e squadre come Siviglia ed il PSG potrebbero essere interessate.