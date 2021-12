Atalanta-Roma, doppio annuncio di Tiago Pinto su Zaniolo e calciomercato

Pochi minuti prima di Atalanta-Roma, parla il ds giallorosso Tiago Pinto: le dichiarazioni su Zaniolo e sul mercato

Roma impegnata nel match durissimo contro l’Atalanta, giallorossi chiamati a una grande prestazione contro una delle squadre più in forma del torneo per rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica.

A pochi minuti dal via della gara, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ il ds giallorosso Tiago Pinto. Interpellato sugli obiettivi a medio e lungo termine della squadra, sul mercato e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “La Roma gioca tutte le partite per vincere, oggi non è diverso – ha spiegato – Sappiamo che l’Atalanta è molto forte, ma l’obiettivo non cambia”. Su Zaniolo: “E’ stato bene questa settimana. Alti e bassi non ci preoccupano, è un percorso normale per uno della sua età che è reduce da infortuni gravi. Siamo sicuri che riprenderà un rendimento di alto livello”. Infine, sul calciomercato e sugli obiettivi in entrata: “Capisco il vostro lavoro, ma non potete farmi la stessa domanda cinquanta volte. Proprietà e allenatore sono allineati, il mercato di gennaio sappiamo che è particolare, vedremo cosa succederà”.