Atalanta-Roma, centrocampista nel mirino: “Prestazione imbarazzante”

La Roma mena duro sull’Atalanta ma un giocatore della squadra di Mourinho finisce nel mirino dei social

La Roma di Mourinho surclassa l’Atalanta di Gasperini dando forse una svolta alla propria stagione.

Un giocatore giallorosso finisce però nel mirino dei social. Trattasi di Bryan Cristante, autore non di una grande prova e di due autogol, con il secondo poi annullato per fuorigioco di Palomino, che ha permesso per qualche secondo alla ‘Dea’ di andare sul 2-2. Ecco alcuni tweet ‘contro’ Cristante, peraltro ex orobico:

Dite a #cristante che non gioca piu nell’atalanta Jonas.#AtalantaRoma — Gabbo 🤝 Jonas 🖤💙 (@gabbo_jonas) December 18, 2021

Peccato che il VAR abbia tolto la doppietta a Cristante. https://t.co/m5OBCbUpLj — Lord Henry (@lordhenry84) December 18, 2021

Cristante DISTURBATO… 😂 Sto campionato regala sempre perle meravigliose. #AtalantaRoma — Falconero (@Falconero1987) December 18, 2021

Gol annullato per fuorigioco mentre @Cristante seguita nella prestazione imbarazzante!#AtalantaRoma — Gpm🏴‍☠️ (@GpmNobe) December 18, 2021