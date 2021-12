Primo colpo per Mourinho: rinforzo dall’Arsenal per la Roma

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: si muove anche la Roma pronta a mettere a segno il primo colpo

Si muove il calciomercato. Lo stop della Serie A per le vacanze natalizie sta spingendo diverse squadre a chiudere alcune trattative. Ikone alla Fiorentina e Boga all’Atalanta potrebbero essere i primi colpi ufficiali di gennaio.

Il terzo affare del 2022 potrebbe metterlo a segno la Roma. La società giallorossa, alla ricerca di rinforzi da consegnare a Mourinho, starebbero per mettere le mani su Ainsley Maitland-Niles.

E’ l’inglese classe 1997 dell’Arsenal, il calciatore individuato per rafforzare la corsia destra. Sarà così il 24enne – se la trattativa dovesse andar a buon fine – ad affiancare Karsdorp.

Movimenti dunque sulla corsia destra per la Roma: come vi abbiamo raccontato, presto Bryan Reynolds potrebbe lasciare la Capitale. Il giovane esterno, ai margini con Jose Mourinho, piace parecchio all’esterno. C’è da registrare un concreto ritorno di fiamma da parte del Bruges ma attenzione anche alle sirene inglesi. Per Reynolds c’è l’interesse da parte di club di Championship.

Roma, colpo Maitland-Niles: le ultime sulla trattativa

Per un terzino che è pronto a fare le valigie ce n’è dunque un altro che presto potrebbe sbarcare nella Capitale. Come racconta Sky Sport, Maitland-Niles è il prescelto della Roma. I giallorossi si augurano di riuscire ad averlo a disposizione già per il match del 6 gennaio contro il Milan. La scelta sarebbe ricaduta sull’inglese anche per via del fatto che il calciatore è capace di ricoprire più ruoli, anche quello di centrale di centrocampo, oltre che di terzino, come fatto in questi mesi con l’Arsenal. Le presenze in stagione con la maglia dei Gunners sono 11, 8 delle quali in Premier League.

C’è da fare i conti però con le questioni burocratiche – è inglese, dunque, extracomunitario – e con la positività al Covid. Potrebbe, dunque, esserci da attendere. La trattativa corre spedita: sul tavolo la Roma avrebbe messo un’offerta da 500-700 mila euro per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. L’Arsenal vorrebbe di più ma il sì del calciatore, sempre più vicino, dovrebbe portare l’affare alla fumata bianca in poco tempo. Si attendono dunque sviluppi a breve.