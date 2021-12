Calciomercato Napoli, Giuntoli accelera per il doppio colpo

Calciomercato Napoli, gli azzurri necessitano di rinforzi per le varie assenze: il doppio nome su cui si muove il ds Giuntoli

Il Napoli ha concluso decisamente in affanno il 2021. La partenza a razzo ha consentito di non avere eccessive ripercussioni sulla classifica a seguito del successivo calo, determinato dalle svariate assenze tra infortuni e Covid. Gli azzurri, a ogni buon conto, sono ancora terzi in classifica, ma guardano con preoccupazione a gennaio.

Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas mancheranno per la coppa d’Africa, con il rischio di rivederli a febbraio inoltrato. Insigne e Fabian Ruiz, superati i problemi fisici, sono alle prese con il Covid. Bisogna inoltre porre riparo alla partenza di Manolas e all’atavica carenza sulla fascia sinistra, dove Ghoulam non da’ sufficienti garanzie come alternativa a Mario Rui. Ecco perché sono giorni di grande attività per il ds azzurro Cristiano Giuntoli, che sul mercato deve trovare innesti da apportare alla causa il prima possibile. La sfida con la Juventus alla Befana, già cruciale, sarà vissuta ancora in emergenza totale, occorre fare il possibile per dare a Spalletti un minimo di respiro almeno in vista degli impegni successivi.

Calciomercato Napoli, spinta per Mandava e non solo

Dunque, gli obiettivi sono un laterale mancino e un centrale. Nel primo caso, come raccontato da Calciomercato.it il Napoli può anticipare i tempi su Reinildo Mandava del Lille. Il mozambicano potrebbe arrivare a parametro zero a fine stagione ma Spalletti ha chiesto a gran voce un rinforzo in quella zona di campo, il Napoli ci proverà ma non sarà facile convincere i francesi.

Quanto al difensore che dovrebbe prendere il posto di Manolas, il ‘Corriere dello Sport’ scrive del ritorno di fiamma per Marash Kumbulla. Il difensore non riesce a fare breccia nel cuore di Mourinho alla Roma e potrebbe essere il nome giusto, potendo garantire inoltre un certo affiatamento con l’ex compagno Rrahmani che potrebbe agevolare un rapido inserimento nei meccanismi.