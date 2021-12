ESCLUSIVO | Spalletti chiede rinforzi, l’agente di Mandava: “Napoli top club”

L’agente di Reinildo Mandava: “Sono in contatto quotidiano con tutti i top club ed il Napoli è tra questi”. ADL apre all’arrivo a gennaio

“Parlo con il Presidente tutti i giorni o quasi. Conosce la situazione”. Per una volta, Luciano Spalletti ha utilizzato un abusato luogo comune del linguaggio calcistico e non qualche sua meravigliosa perifrasi per spiegare una situazione legata al suo Napoli. Perché è storia vecchia quella che vede un allenatore parlare della consapevolezza del presidente in ottica mercato quando si vuole manifestare, tra le righe, che la richiesta di intervenire nella sessione di gennaio c’è già stata.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il patron ha anche assecondato Spalletti. Almeno, dal punto di vista verbale. Partecipando, infatti, ad un evento la scorsa settimana nel cuore di Napoli, Aurelio De Laurentiis ha confidato a qualche presente la volontà di andare ad anticipare un’operazione che il Napoli avrebbe potuto concludere in avvio della prossima stagione.

Tutti gli indizi portano al Lille

Tutti gli indizi di questa possibile operazione che il Napoli potrebbe completare nel mese di gennaio portano a Reinildo Mandava del Lille. Il club francese, dal quale Il Napoli ha già prelevato Osimhen, potrebbe cedere a prezzo di saldo il terzino mancino. Mandava, infatti, è in scadenza di contratto il Napoli avrebbe potuto prenderlo a parametro zero tra qualche settimana, prenotandolo per la prossima stagione. “Confermo, Reinildo ha un contratto fino alla fine della stagione, è molto focalizzato sul progetto del Lille. Futuro a Napoli? Stiamo parlando di un top club, tutto è possibile. Siamo in contatto con tutti i maggiori club delle 5 top leghe ed il Napoli è tra queste”. Con queste parole a Calciomercato.it, Manuel Tomas certifica la chance di trasfert a gennaio. Per l’esterno mozambicano ci sono, in stagione, 21 presenze, con 1716 minuti all’attivo: praticamente, un titolarissimo, anche in Champions, dove ha giocato le 6 gare disputate dai transalpini.

Un esterno mancino che potrà fiato a Mario Rui ed implementare i cavalli sulla fascia. Un innesto assolutamente essenziale per andare a fortificare una rosa che ha visto anche solo 13 o 14 uomini a disposizione del tecnico di Certaldo. Ecco il motivo per il quale, già nelle prossime ore ci si aspetta un Napoli che possa lanciare un assalto decisivo per Reinildo Mandava. Per completare, però, questo acquisto, il Napoli deve fare spazio in rosa al terzino: cedere Ghoulam o metterlo fuori dalla lista dei 25 sembra il percorso più facile.