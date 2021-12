Juventus, slitta il rinnovo di Dybala | Confermata anticipazione CM.IT

Bisognerà aspettare ancora per il rinnovo di Dybala: arrivano conferme alle anticipazioni di CM.IT sul rinvio chiesto dalla Juventus

Il dossier Dybala sembrava ormai in dirittura d’arrivo, per quanto riguarda il futuro della ‘Joya’ argentina non si è ancora arrivati alla sigla definitiva. Le trattative degli ultimi tempi tra l’entourage del giocatore e la Juventus sembravano preludere a un rinnovo da siglare entro fine 2021, cosa che però non è avvenuta.

La volontà di entrambe le parti, come ripetutamente raccontato dalla nostra redazione, non è in discussione. Dybala vuole la Juventus e i bianconeri vogliono proseguire con l’attuale numero 10. Il rinnovo però come anticipato ieri da Calciomercato.it avverrà a febbraio, come chiesto dalla Juventus ad Antun, agente di Dybala. Per l’ufficialità bisognerà dunque attendere la conclusione dell’attuale sessione di mercato, in cui la Juventus pianifica movimenti importanti. Considerando anche che l’approvazione del rinnovo dovrà avere un ultimo passaggio nel CDA. La conferma arriva quest’oggi sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’.

Juventus, Dybala e il rinnovo che non c’è ancora: cambiano le carte in tavola?

Ma potrebbero esserci delle novità relativamente al contratto dell’argentino. La Juventus infatti sta riflettendo sulle condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi due anni sono state a dir poco discontinue. L’entità dell’investimento (stipendio tra 8 e 9 milioni di euro fissi più bonus per arrivare almeno a 10 milioni) impone di essere attentamente ponderata alla luce del momento particolare che la Juventus sta vivendo a livello finanziario.

In un’ottica di austerity, dunque, al nuovo arrivo a Torino di Antun, previsto a gennaio, dopo che questi avrà risolto definitivamente i suoi problemi burocratici regolarizzando la registrazione all’albo degli agenti, potrebbe anche esserci una nuova proposta contrattuale. Le cifre non dovrebbero essere in dubbio, la durata del contratto sì. Con la Juventus che potrebbe scendere da un quinquennale a un triennale, con una scadenza fissata dunque nel 2024. A determinare, dunque, potrebbero essere le prestazioni di Dybala a gennaio nei match decisivi contro Napoli, Roma, Inter e Milan.