Conte strappa il doppio sì: 60 milioni nelle casse della Juventus

A gennaio possono incrociarsi di nuovo le strade della Juventus e di Antonio Conte. Dalla Spagna sono certi: l’ex tecnico ha già il sì di due bianconeri

Antonio Conte e la Juventus, le strade possono incrociarsi di nuovo nell’imminente calciomercato di gennaio. In Spagna sganciano una vera e propria bomba: l’ex tecnico bianconero, ora sulla panchina del Tottenham, ha già il sì di due calciatori della squadra di Allegri.

Da gennaio Conte vuole iniziare a costruire un Tottenham, dal suo arrivo rilanciato alla grande sul campo, più a sua immagine e somiglianza. Sulla lista della spesa del salentino anche due bianconeri, nello specifico Weston McKennie e Dejan Kulusevski. A detta di ‘todofichajes’.com’ gli ‘Spurs’ hanno già strappato il sì di entrambi al trasloco in quel di Londra nella finestra invernale. Via libera quindi all’operazione, anzi alla doppia operazione che, secondo il portale spagnolo, consentirebbe alla società de ‘La Vecchia Signora’ di incassare qualcosa come 60 milioni di euro.

Questa è infatti la cifra che è pronta a stanziare il club londinese, nella fattispecie il Ds ex Juve Fabio Paratici per mettere le mani sui cartellini dello statunitense e delo svedese, due che Allegri lascerebbe andare ben volentieri.

Calciomercato Juventus, su Kulusevski anche l’Arsenal. 60 milioni per dare l’assalto a Vlahovic

Non solo Tottenham, su Kulusevski sappiamo con certezza esserci anche l’Arsenal. Anzi fin qui proprio i ‘Gunners’ hanno mosso i passi più concreti per l’acquisizione dell’ex Parma che Cherubini e soci valutano 35 milioni di euro. La doppia offerta del Tottenham, se confermata, potrebbe però spingere i bianconeri a chiudere l’affare con gli ‘Spurs’, considerato che con 60 milioni avrebbero magari la possibilità di anticipare l’assalto a Dusan Vlahovic, il quale resta il prescelto di Allegri per rinforzare l’attacco.