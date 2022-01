Calciomercato Juventus, deciso il colpo di gennaio | Inter e Milan ko

La Juventus prepara colpi importanti sul calciomercato. Inter e Milan passano in secondo piano rispetto al possibile arrivo di gennaio

La Juventus studia le possibili soluzioni per gennaio, alla ricerca di diversi colpi importanti per puntellare la rosa. I bianconeri valutano molte opportunità in tutti i reparti, ma alla fine in attacco potrebbero mettere a segno il colpo più interessante.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo della scorsa estate, Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca del nome giusto per completare la rosa e garantire un maggiore bottino di gol da qui a fine stagione. Uno dei principali obiettivi sul piatto potrebbe essere Mauro Icardi. Vi abbiamo riportato gli ultimi sviluppi relativi il bomber argentino, ma in ogni caso la Vecchia Signora resta club in primo piano per l’attaccante ex Inter. Oggi, nel consueto sondaggio giornaliero, vi abbiamo chiesto quale sarebbe il miglior colpo per la Serie A, a gennaio 2022. La risposta è stata inequivocabile.

Calciomercato Juventus, vince Icardi per gennaio: plebiscito assoluto

Tra le opzioni proposte c’erano Icardi per la Juventus, Kostic per l’Inter o Botman per il Milan. Tra le possibilità, l’argentino ha stravinto con quasi il 50% delle preferenze: un’affermazione decisa che rispecchia l’idea che Maurito, al netto delle vicende private e la separazione dall’Inter, ha lasciato nel pubblico italiano. E, quindi, a voi la sentenza: Icardi alla Juventus piace e ai supporter pure. In attesa dei possibili sviluppi, vi proponiamo di seguito l’esito del sondaggio effettuato oggi.