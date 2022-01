Calciomercato Juve, intrigo Morata-Barcellona: interviene Alemany

Juventus, il ds del Barcellona Alemany ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara col Maiorca: annuncio di calciomercato su Morata

Alvaro Morata dirà subito addio alla Juventus? Questa domanda da un po’ di giorni occupa la mente dei tifosi bianconeri, desiderosi di conoscere il prima possibile il futuro del loro attaccante. È chiaro a tutti come lo spagnolo non sia centrale nei piani della ‘Vecchia Signora’, che in ogni caso non lo riscatterebbe dall’Atletico Madrid in estate per 35 milioni di euro.

Il classe ’92 questo lo sa, perciò si guarda attorno alla ricerca di nuove sfide per la propria carriera che possano dargli maggiore risalto. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il Barcellona è fortemente interessato all’acquisto dell’ex Chelsea. L’affare non è semplicissimo soprattutto per due motivi. Intanto ci sono di mezzo anche i ‘Colchoneros’ di Simeone e poi i torinesi daranno il via libera alla separazione solo nel momento in cui troveranno un valido sostituto. I blaugrana, in questo senso, hanno provato a proporre separatamente il cartellino di Depay, ipotesi che non convince dalle parti della Continassa. Sempre complicato il colpo Icardi, nelle ultime ore è spuntato il nome di Origi, ai margini col Liverpool e in scadenza a giugno. Ma nessuna pista si è scaldata e l’apertura totale per la cessione di Morata al momento non c’è.

LEGGI ANCHE>>> Bernardeschi allo scoperto sul rinnovo: messaggio chiaro alla Juve

Calciomercato Juve, Alemany su Morata: “Xavi ha già avuto il suo regalo”

L’approdo in Catalogna non è scontato e lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate da Mateu Alemany a ‘Movistar’. Il direttore sportivo del Barça è intervenuto dopo la vittoria sofferta della squadra contro il Maiorca: “Morata? Xavi mi ha chiesto Ferran Torres e ha avuto il regalo che voleva“. Frenata o strategia d’acquisto? Troppo presto per dirlo, anche se questa frase è una testimonianza diretta di come ci sia ancora distanza tra le parti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, l’annuncio cambia tutto | Affare saltato

Dovremo necessariamente aspettare l’evolversi degli eventi per capirne di più. Xavi, tra l’altro, ha glissato sull’argomento in conferenza stampa. Ma il mister blaugrana e il calciatore bianconero vogliono concretamente questo trasferimento e la sensazione è che prima o poi si possa arrivare ad un punto d’incontro.