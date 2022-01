Bernardeschi allo scoperto sul rinnovo: messaggio chiaro alla Juve

Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista soffermandosi su diversi argomenti: messaggio del bianconero alla Juventus per il rinnovo

Ci siamo, domani si apre ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. I club sono già al lavoro da tempo per cercare di sfruttare al meglio il mese di gennaio e intervenire dove necessario. Saranno giorni intensi anche per la Juventus di Allegri, con diverse situazione in bilico. A cominciare dal futuro di Alvaro Morata, sul quale è piombato il Barcellona.

I blaugrana, bisognosi di regalare a Xavi qualche rinforzo di livello, vorrebbero aggiungere subito lo spagnolo alla rosa, ma per farlo servirà trovare prima di tutto l’intesa con l’Atletico Madrid. La ‘Vecchia Signora’ acconsentirebbe al trasferimento di Morata, che in ogni caso avrebbe detto addio in estate, non prima però di essersi garantita le prestazioni di un valido sostituto. La sensazione è che l’affare possa davvero concretizzarsi, soprattutto considerando il forte consendo dato dal giocatore, il quale è pienamente consapevole di non essere centrale nei piani torino. La dirigenza, inoltre, tiene alta la concentrazione sul tema rinnovi. Non solo Dybala, nel discorso rientra pure Federico Bernardeschi, in scadenza il prossimo giugno proprio come il suo compagno argentino.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi sul rinnovo: “I matrimoni si fanno in due”

L’esterno ex Fiorentina ha scalato le gerarchie ed è ormai un elemento imprescindibile per Allegri. Le probabilità di un prolungamento, infatti, sono aumentate sensibilmente. Lo stesso giocatore ne ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Dazn’: “Siamo aperti al dialogo, il mio agente si vedrà con la Juventus: la voglia di restare qui c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due. Come in un matrimonio… C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla”.

Parole che non lasciano a molte interpetazioni: Bernardeschi vorrebbe continuare l’avventura alla Juve, ma si aspetta un passo importante da parte della sua società, che al momento evidentemente ancora non c’è stato. Ma, come detto, l’intenzione di proseguire insieme è reciproca. Il calciatore e il suo agente, Federico Pastorello, puntano ad un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, mentre la ‘Vecchia Signora’ ha offerto una cifra intorno ai 3 milioni. Le parti continueranno a trattare per arrivare alla fumata bianca, ma l’intesa è vicina.