Calciomercato Juventus, l’annuncio cambia tutto | Affare saltato

Calciomercato Juventus, cambia lo scenario per quanto riguarda il futuro in bilico di un calciatore: salta l'affare, annuncio del presidente

Superate le festività ed entrati finalmente nel nuovo anno, il campionato di Serie A si appresta a ripartire. E questa volta lo farà col botto: la prossima giornata, la ventesima, vedrà andare in scena i due big match Milan-Roma e Juventus-Napoli. Sempre che il Covid-19 non comprometta ulteriormente il prosieguo del torneo, come successo ad esempio in cadetteria.

Per la ‘Vecchia Signora’ si tratta evidentemente di una gara cruciale in ottica Champions. I bianconeri hanno dimostrato di essere in ripresa nelle ultime sfide disputate, ma ora arriva la prova con una diretta avversaria a farci capire a che punto è il lavoro di Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, però, domani entreremo ufficialmente nella sessione di calciomercato di gennaio e non è semplice in questi momenti mantenere elevatissima la concentrazione sul campo. Basti pensare alla situazione di Morata e de Ligt, sui quali è piombato il Barcellona. Gli spagnoli vorrebbero subito l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, mentre il difensore la prossima estate. Hanno già cominciato a lavorare intensamente per accontentare Xavi e ricostruire un ciclo vincente. Ma i nomi sopra citati non sono gli unici a generare pensieri in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, cambia tutto: annuncio del presidente

La dirigenza piemontese si concentra anche sul fronte Douglas Costa, ancora di proprietà della Juventus. L’esterno brasiliano, uscito dai piani dei bianconeri, era tornato in patria al Gremio in prestito fino al 30 giugno 2022, perciò l’ultima parola su un eventuale nuovo trasferimento spetta alla ‘Vecchia Signora’. Si era vociferato di una rottura tra club e giocatore e di un accordo di quest’ultimo con l’Atletico Mineiro.

Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Gaucha’ commentando il possibile addio dell’ex Bayern Monaco: “Douglas ha espresso la sua volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza“. A meno di sorprese, quindi, non avverrà il passaggio all’Atletico Mineiro, con Douglas Costa che ha deciso di non cambiare aria.