Calciomercato Juventus, i 60 milioni che sbloccano l’affare Pogba

Il sogno Pogba non si spegne in casa Juventus, dove arrivano importanti novità: sul tavolo 60 milioni che cambiano tutto

Anche nel 2022 non mancano i pensieri dei tifosi bianconeri per Paul Pogba, ancora amatissimo e desideratissimo in quel di Torino: ora potrebbe essere arrivata la svolta.

Il centrocampista francese non rientra nei piani di Rangnick, che ha messo subito le cose in chiaro: senza il rinnovo, non verrà considerato parte del progetto dei ‘Red Devils’. L’addio al termine della stagione appare sempre più probabile e la Juventus può tornare a sperarci. Le grandi concorrenti per Paul Pogba della ‘Vecchia Signora’ sono PSG e Real Madrid, ma la situazione sembra essere delineata: 60 milioni sul piatto.

Calciomercato Juventus, PSG forte su Gallagher | Via libera per Pogba

Tutto ruota intorno alla concorrenza, senza altre offerte la Juventus potrebbe avere strada libera per riportare Paul Pogba a Torino. Proprio in questo senso, arrivano importanti novità: secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il PSG avrebbe pronta un’offerta da 60 milioni per Gallagher. Il gioiellino del Chelsea sta disputando una grande stagione con il Crystal Palace e sarebbe diventato l’obiettivo numero uno dei parigini per il centrocampo. Una buona notizia per la Serie A.

Scaricato Pogba sotto la Tour Eiffel, anche in quel di Madrid la situazione sembra aver preso la stessa piega. Le ‘Merengues’ con il colpo Camavinga in estate si sono assicurati un grande giocatore per i prossimi dieci anni e non sembrano essere più così attratti dal ‘Polpo’ francese. Senza alternative, quindi, la Juventus può davvero credere fortemente di avere la meglio nella corsa a Pogba. Sia il giocatore che Mino Raiola hanno sempre espresso il gradimento per l’operazione ritorno ed i problemi di Massimiliano Allegri a centrocampo potrebbero essere risolti dall’ex numero 10 bianconero.

Inoltre, questa virata decisa del PSG potrebbe far tirare un sospiro di sollievo anche a Milano. Brozovic e Kessie non sembrano essere più una priorità per i parigini e, soprattuto il croato, potrebbero accettare più facilmente i rinnovi con Inter e Milan.