Calciomercato Juventus, il nome a sorpresa per l’erede di Morata

Calciomercato Juventus, il fronte aperto dal possibile addio di Morata apre nuovi scenari: tra i candidati in attacco un nome nuovo

Il mercato italiano e internazionale è esploso in anticipo con la notizia clamorosa di ieri. Calciomercato.it vi ha confermato l’interessamento del Barcellona per Morata a gennaio, ricambiato dal giocatore. L’attaccante o non vuole restare alla Juventus e può salutare con sei mesi d’anticipo sul termine del prestito.

Situazione, è bene ribadirlo, dagli sviluppi ancora tutti da monitorare. Non si è ancora parlato, ad esempio, nel caso del trasferimento dello spagnolo di eventuali compensazioni a favore della Juventus, che al momento non beneficerebbe di risorse immediate in casa. Di certo, i bianconeri più che mai sono a caccia di un attaccante. Se già prima si cercava un bomber per la seconda metà di stagione, ora l’obiettivo è una vera e propria necessità. L’interessamento del club piemontese gravita sempre intorno agli stessi nomi, già noti. I vari Scamacca, Icardi, Martial. Il Barcellona starebbe provando a inserire Depay nell’affare, ma è una pista che non scalderebbe la Juventus e Allegri. Tuttavia, un nome a sorpresa potrebbe arrivare dall’Inghilterra, per rinforzare la prima linea bianconera.

Calciomercato Juventus, il nome che non ti aspetti per l’attacco arriva dalla Premier League

La suggestione porta il nome di Divock Origi. La ‘Gazzetta dello Sport’ spiega che, pur non avendo il giocatore un profilo da centravanti puro perlomeno come lo intende Allegri, la Juventus avrebbe effettuato dei primi sondaggi per prendere informazioni su di lui.

26 anni, il belga non ha delle statistiche che rubano l’occhio, nel corso della sua esperienza al Liverpool, tutt’altro. Ma ha una certa attitudine ai gol pesanti. Ha marchiato lui a fuoco la Champions League vinta dai ‘Reds’ nel 2019, con una doppietta in semifinale nella leggendaria rimonta sul Barcellona e con il gol della sicurezza in finale contro il Tottenham. Non a caso gode di grande stima da parte di Klopp. E chissà che non sia anche questo aspetto a far pendere la bilancia su di lui. Anche se la tifoseria bianconera non sarebbe entusiasta e vorrebbe un nome più altisonante a garanzia.