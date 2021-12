Calciomercato Juventus, Morata al Barcellona | C’è il via libera

Alvaro Morata potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio, per volare al Barcellona: accordo raggiunto

Il mercato dei bianconeri potrebbe prendere una piega inaspettata: Alvaro Morata rischia seriamente di abbandonare la sua ‘Signora’ a stagione in corso.

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’attaccante spagnolo è un obiettivo del Barcellona per la sessione invernale di mercato. L’ex Real Madrid è tornato la scorsa estate a Torino, con un prestito biennale dall’Atletico Madrid: in questo anno e mezzo ha contribuito alla causa bianconera con gol e impegno, ma non ha infiammato i tifosi della Juventus. Anche Massimiliano Allegri, con la richiesta di una prima punta, ha indirettamente espresso un’insoddisfazione per Alvaro Morata. Ora, potrebbe essere arrivata la svolta.

Calciomercato Juventus, Morata ha detto sì | Il Barcellona prova ad inserire Depay

La svolta è arrivata nella giornata di oggi: Alvaro Morata ha detto sì al trasferimento al Barcellona. Il progetto blaugrana avanzato da Xavi ha convinto l’attaccante bianconero, che però deve passare prima dalla Juventus e poi dall’Atletico Madrid per raggiungere i catalani. Ora l’ostacolo principale resta la ricerca di un sostituto in attacco da parte della ‘Vecchia Signora’: senza un nuovo ‘9’ la Juventus non può permettersi di salutare anche Morata.

Il Barcellona ha già tentato di inserire anche Memphis Depay nell’operazione, ma al momento non sembra una soluzione che possa convincere i bianconeri. Riuscire a trovare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio non sarà un’impresa da poco per Federico Cherubini, ma la volontà di Morata potrebbe spingere in questa direzione. La Juventus potrebbe rivoluzionare l’attacco nel mercato di gennaio, con la speranza di consegnare ad Allegri una rosa che possa riuscire a centrare gli obiettivi stagionali. Alvaro, intanto, ha detto sì al Barcellona ed al suo ritorno in Spagna.