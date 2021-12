Il bomber del River Plate, Julian Alvarez, è finito nel mirino di numerosi club europei in vista della sessione di mercato di gennaio: ecco le ultime indiscrezioni

Dopo aver conquistato il titolo di campione d’Argentina con la maglia del River Plate, e di capocannoniere della Liga Profesional con diciotto gol realizzati in venticinque partite, Julian Alvarez si appresta a diventare uno dei giocatori più chiacchierati in ottica calciomercato, per l’imminente sessione invernale di gennaio o per quella estiva.

Il 21enne bomber di Calchin si è imposto con i ‘Millonarios’ come punta centrale, nonostante un fisico non da corazziere, dell’undici dell’allenatore Marcelo Gallardo. Cresciuto tra il Club Atletico Atalaya di Cordoba e la cantera del River, Alvarez è stato seguito in questa stagione da praticamente tutti gli osservati dei più importanti club europei. Dagli spalti del ‘Monumental’ di Buenos Aires, hanno potuto ammirare le giocate de ‘El Araña’, che ha incantato tifosi e addetti ai lavori.

Calciomercato, l’agente di Alvarez arriva in Europa

Il contratto di Julian Alvarez col River Plate è in scadenza tra un anno, il 31 dicembre 2022, e all’interno dell’accordo è presente una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro. In questi giorni, si sta diffondendo la voce che vorrebbe Alvarez e il River pronti a prolungare l’accordo, senza toccare l’importo della clausola. Un modo per il club argentino per avere il coltello dalla parte del manico, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l’addio nel prossimo mese di gennaio.

Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’agente del giocatore arriverà in Europa il prossimo 2 gennaio, all’inizio del nuovo anno, per incontrare le varie società che hanno espresso interesse per Alvarez. In previsione c’è anche una tappa in Italia, dove il calciatore è stato accostato a Fiorentina, Inter, Juventus e Milan. Viene smentita, invece, la voce che vorrebbe l’entourage del giocatore pronto a volare a Manchester per incontrare lo United, club considerato in pole position per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000. Dunque, nei primi giorni del 2022 entreranno nel vivo i discorsi per il futuro, immediato, di Julian Alvarez: vi terremo aggiornati.