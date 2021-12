Calciomercato Juve e Milan, clausola pagata | Arriva in città

Calciomercato Juve e Milan, svolta per un obiettivo di bianconeri e rossoneri: pagamento della clausola e trasferimento in vista

Pochi giorni ormai allo ‘start’ ufficiale della sessione di calciomercato, ma la situazione è già calda per quanto riguarda diversi club che devono muoversi per rinforzarsi a gennaio. Anche in Serie A le big affilano le armi.

Lo fa la Juventus, che deve provvedere a qualche cessione pesante per liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi, per provare poi a mettere le mani su un paio di rinforzi cruciali per Allegri tra centrocampo e attacco. E lo sta facendo anche il Milan, le cui priorità riguardano per ora il settore difensivo dopo l’infortunio di Kjaer, ma non si esclude qualche mossa anche nei reparti più avanzati in caso di opportunità importanti da cogliere. Le strade di bianconeri e rossoneri potrebbero intrecciarsi, come spesso avvenuto in passato. Su di un obiettivo congiunto, arrivano ora notizie interessanti. Sia la Juventus che il Milan, insieme con l’Inter, erano segnalate su Julian Alvarez, ma, come raccontato da Calciomercato.it, nessuna delle tre italiane si era mossa concretamente.

Calciomercato Juve e Milan, bruciate per Julian Alvarez: colpo ormai a un passo

Ora, per il giovane attaccante del River Plate, si avvicina il trasferimento in Europa. Ma l’argentino non giocherà in Serie A. Questo è quanto riportato in Argentina da ‘Radio Continental’ e dal giornalista Sebastian Srur, secondo cui per Alvarez ci sarebbe un accordo ormai ad un passo con il Manchester United.

L’agente del giocatore a breve dovrebbe infatti recarsi in Inghilterra per incontrarsi con la dirigenza dei ‘Red Devils’ e trovare l’accordo. L’intenzione del club britannico sarebbe quella di pagare al River la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per accaparrarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Una mossa importante, in pieno stile Rangnick, che da sempre è attratto dai giovani talenti e che potrebbe mettere la sua prima impronta sul nuovo ciclo dello United.