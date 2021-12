CM.IT | Inter, Juventus e Milan: Julian Alvarez, per ora, non si scalda

Il campione d’Argentina col River Plate, Julian Alvarez, è sulla bocca di tutti in ottica calciomercato: in Italia, lo puntano Inter, Juventus e Milan

Dal Club Atletico Atalaya a diventare campione d’Argentina col River Plate: è questa la parabola di Julian Alvarez, arrivato in pochissimi anni dal settore giovanile alla prima squadra e alla conquista del titolo di capocannoniere della Liga Profesional con ben diciotto gol in venticinque partite.

Soprannominato ‘El Araña’ in patria, Alvarez ha attirato le attenzioni di tutti, o quasi, i maggiori top club europei, pronti ad affondare il colpo nell’imminente sessione di calciomercato, oppure in quella della prossima estate. Il 21enne attaccante di Calchin, nonostante un fisico non da corazziere, 170 centimetri per 71 chilogrammi, ha dato il meglio di sé quando l’allenatore dei ‘Millonarios’, Marcelo Gallardo, lo ha piazzato al centro dell’attacco. Come punta centrale è, infatti, riuscito ad esplodere definitivamente, dopo un inizio da esterno offensivo, dimostrando tutte le qualità di goleador. E adesso, com’è normale che sia, col mercato di gennaio ormai prossimo le voci impazzano.

Inter, Juventus e Milan su Alvarez: la situazione

Come abbiamo già raccontato, sugli spalti del ‘Monumental’ di Buenos Aires si sono alternati praticamente tutti gli scout delle più importanti società italiane, che chiaramente non solo le sole sulle tracce di Julian Alvarez. Anzi, nelle ultime settimane si è parlato con grande insistenza di un possibile approdo al Barcellona già agli inizi di gennaio del prossimo anno per ovviare all’assenza, forzata, di Sergio Aguero: ‘El Kun’, nei giorni scorsi, ha annunciato l’addio al calcio giocato per problemi cardiaci. Tra le squadre di Serie A, invece, il classe 2000 è stato accostato a Inter, Juventus e Milan, ma per il prossimo calciomercato la situazione appare ancora tutta da definire.

In attesa di capire se Alvarez rinnoverà il proprio contratto, in scadenza nel 2022, senza toccare la clausola rescissoria presente nell’accordo, pari a 20 milioni di euro, la dirigenza del River Plate attende offerte concrete per il proprio gioiello. Ma, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, allo stato attuale, per quanto riguarda almeno Inter, Juventus e Milan, nessuno di questi si è mosso concretamente. Sono tanti i club che stanno chiedendo informazioni sul conto di Alvarez, sia al River che all’entourage del calciatore, ma quando vengono esposti i termini economici dell’eventuale affare, i discorsi si fermano.

È chiaro che la delicata situazione finanziaria che vivono le società, causata anche dalla pandemia ancora in corso, non aiuta. Ma è chiaro che gli argentini abbiano tutta l’intenzione di monetizzare al massimo dalla cessione del ‘Ragno’. E se non sarà possibile adesso, nessun problema: Alvarez è pronto a segnare altre valanghe di gol e far innalzare ancora di più la propria valutazione in vista dell’estate prossima, quando ci potrebbe essere anche una maggiore disponibilità economica. Il grande salto, dunque, potrebbe essere soltanto rimandato.