Tutti pazzi per Julian Alvarez, l’annuncio: “Il nostro dirigente è in Argentina”

Julian Alvarez, nuovo gioiello del River Plate, fa gola alle big di Serie A e non solo: arriva l’annuncio del dirigente

Tutti pazzi per Julian Alvarez. Come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, il talento del River Plate è nel mirino di Juventus e Milan. Ma non solo. Anche l’Inter, infatti, monitora il nuovo gioiello argentino.

Ne ha parlato in prima persona Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘ESPN’. Ecco le dichiarazioni dell’ex capitano dell’Inter.

JULIAN ALVAREZ – “L’Interesse per Julian Alvarez? Il nostro Dario Baccin è attualmente in Argentina per visionare i profili più interessanti. Prima ancora era in Brasile, poi andrà in Uruguay. Sono tanti i giovani calciatori interessanti in Sud America, non solo Julian Alvarez. In Argentina c’è tanta materia prima”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Camoranesi: “Il mio calcio semplice. Italiano, Juve e Alvarez: vi spiego”

Da Julian Alvarez a Lautaro e Messi: parla Javier Zanetti

Zanetti ha anche parlato della crescita di Lautaro Martinez e del sogno, mai concreto, Messi.

LAUTARO – “Con Lautaro siamo contentissimi, il suo processo di maturazione è molto buono. Dopo degli alti bassi ed un periodo di adattamento ha trovato il suo equilibrio. Siamo felici per il suo presente ed il suo futuro con noi. Al prossimo Mondiale sarà un nome importante, sicuramente protagonista”.

MESSI – “Vicino all’Inter? No, mai. La verità è che non siamo mai stati vicini al suo ingaggio. Dopo la pandemia il club era in una situazione complessa e complicata dal punto di vista economico. Inoltre nessuno pensava che Leo potesse veramente lasciare il Barcellona, è stata una sorpresa per tutti credo”.