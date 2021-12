Calciomercato Juventus, conferme su Morata: caccia all'erede

Il Barcellona fa sul serio per Alvaro Morata e lo vuole a gennaio, situazione in divenire che può stravolgere il calciomercato Juventus

I botti di fine anno questa volta sono esplosi in anticipo. In maniera fragorosa, l’eco potente della bomba Morata ha fatto tremare i corridoi del calciomercato a pochi giorni dal gong iniziale della sessione di gennaio, in programma il 3 gennaio. Che qualcosa nel rapporto tra l’attaccante spagnolo e la Juventus si fosse incrinato, lo si era capito anche da alcune reazioni dell’ex Real Madrid alle sostituzioni di Massimiliano Allegri, ma lo scenario dipinto nelle ultime ore da ‘As’ disegna uno squarcio profondo nei cieli del mercato: Xavi vuole Alvarito al Barcellona. E lo vuole subito!

L’intenzione di non riscattare il giocatore a fine stagione e stanziare i 35 milioni di euro previsti dall’accordo con l’Atletico Madrid per un altro attaccante era ormai nota anche agli spettatori meno attenti delle vicende bianconere, ma l’eventualità di perdere Morata a stagione in corso potrebbe creare un effetto domino devastante sul mercato internazionale. “L’attaccante della Juve è l’obiettivo prioritario del Barcellona per gennaio. Morata non vuole rimanere a Torino e Xavi ha già parlato con il suo agente”. Non lascia spazio a troppe interpretazioni lo scoop lanciato dal quotidiano spagnolo, e confermato anche dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, che parla poi di disponibilità del calciatore al trasferimento già arrivata.

Calciomercato Juventus, è tutto vero: Barcellona su Morata

Un affare clamoroso che, se dovesse andare in porto, non porterebbe risorse immediate nelle casse della Juve (secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione è assolutamente embrionale e non si è ancora parlato di eventuali compensazioni per l’addio anticipato), costringendo la dirigenza torinese ad anticipare alcune mosse di mercato senza avere la disponibilità economica necessaria per portare a casa il colpo dei sogni: Dusan Vlahovic.

Il club bianconero dovrà fare di necessità virtù, sperare magari nei buoni rapporti con il Sassuolo per strappare Scamacca all’Inter con una formula alla Locatelli, accettando la quotazione da 40-45 milioni data dai neroverdi al giocatore. Riallacciare i contatti con il Psg per Mauro Icardi rappresenta una via di fuga affascinante e di livello, a patto che il club francese e il calciatore compiano un passo verso la Juve, accettando rispettivamente la formula del prestito con riscatto e un ridimensionamento dell’ingaggio attualmente percepito a Parigi.

Calciomercato Juventus, erede Morata: la lista si sdoppia

Sempre con la formula del prestito, stuzzica la pista Martial, in uscita dal Manchester United (corteggiato dal Siviglia di Monchi), dove gioca, pochissimo, anche Cavani, sedotto e congelato proprio dal Barça dopo la virata su Alvaro. I dossier di Milik e Muriel restano poi sempre d’attualità alla Continassa, dove di recente sono stati offerti anche Aubameyang e Lacazette. Per quanto riguarda Gabriel Jesus, come per Vlahovic resta difficile ipotizzare un assalto immediato, complicato anche dallo status di extracomunitario del brasiliano e dalla necessità di cedere almeno uno tra Arthur e Ramsey nelle prossime settimane.

E se la soluzione finale arrivasse proprio dalla Catalogna? L’eventuale approdo del nove bianconero a Barcellona spingerebbe verso l’uscita d’emergenza quel Memphis Depay che tanto piace a Torino. Che sia a gennaio o in estate, l’epilogo della storia sembra già scritto: Morata non sarà più un calciatore della Juventus, con buona pace dei 20 milioni di euro già spesi dalla Vecchia Signora per i due anni di prestito.