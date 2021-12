Kulusevski fa saltare l’affare per il Barcellona e apre le porte ad un’occasione per la Juventus: lo scenario possibile

E’ Dejan Kulusevski l’arma che può permettere alla Juventus di sfruttare un’occasione di mercato. L’esterno svedese è uno dei calciatori bianconeri che può essere ceduto già nel mercato di gennaio davanti all’offerta giusta.

Sulle sue tracce c’è da tempo l’Arsenal di Arteta, lo stesso club che ha messo gli occhi su un altro esubero di una big europea: Coutinho. Il brasiliano non rientra nei piani di Xavi al Barcellona ed un suo addio a gennaio consentirebbe ai blaugrana di liberare budget per nuovi rinforzi. Proprio i ‘Gunners’, secondo quanto riferisce ‘elnacional’ hanno intavolato una trattativa per l’ex Inter e tutto sembrava portare ad una fumata bianca. L’affare però è improvvisamente saltato per volontà di Arteta che vuole puntare tutto su Kulusevski. E’ lo svedese il prescelto del manager spagnolo dell’Arsenal con la società che sarebbe pronta a partire l’assalto al bianconero, mollando la pista Coutinho. Ed è qui che entra in scena la Juventus.

Calciomercato Juventus, occasione Coutinho: la suggestione

Con Kulusevski all’Arsenal, la Juventus oltre che un attaccante potrebbe provare a fare anche qualcosa a centrocampo. Proprio Coutinho potrebbe rappresentare un profilo ideale anche se il brasiliano andrebbe rilanciato. Allegri, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare una garanzia.

L’affare potrebbe essere impostato sulla formula del prestito, lasciando poi al campo decidere su un eventuale riscatto da parte dei bianconeri. Certo sarebbe da trattare sul fronte ingaggio ma per Coutinho (dotato di passaporto portoghese e quindi tesserabile dalla Juve anche a gennaio) ci sarebbe l’opportunità di rimettersi in gioco in un club importante e di avere uno spazio maggiore rispetto a quello concesso da Xavi al Barça.