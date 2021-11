CM.IT | Inter e Napoli, fissato il prezzo di Nandez: le condizioni

Impegnato nella lotta salvezza col Cagliari, Nandez può diventare un nome chiacchierato per il calciomercato di gennaio

La scorsa estate è stato vicinissimo al trasferimento all’Inter, ma poi la trattativa è saltata alle battute finali. Nahitan Nandez è così rimasto al Cagliari, prima di Leonardo Semplici e ora di Walter Mazzarri, accumulando, fino a questo momento, undici presenze in Serie A e nessun gol all’attivo. Ma il mese di gennaio per l’uruguaiano potrebbe segnare l’addio alla Sardegna.

Nella giornata di oggi, infatti, si è tornato a parlare delle possibilità Inter e Napoli per Nahitan Nandez in vista della sessione di calciomercato invernale, che si avvicina sempre di più. Anche i campani, infatti, cercarono l’uruguaiano nel mercato estivo, ma le alte cifre dell’operazione hanno impedito la felice conclusione della trattativa. Adesso, però, le cose potrebbero davvero cambiare.

Calciomercato Inter e Napoli, condizioni e prezzo di Nandez

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il centrocampista dell’Uruguay, arrivato dal Boca Juniors al Cagliari nell’estate del 2019, è tornato di moda l’interesse dell’Inter e del Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che segue in particolar modo la vicenda. In ogni caso, il prezzo del cartellino per strappare Nandez al club di Tommaso Giulini si attesta adesso a 25 milioni di euro (20 milioni più bonus) per una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Queste le condizioni per la felice riuscita dell’affare, ma nel frattempo ci sarà da pensare al campo e provare a risollevare il Cagliari dall’ultimo posto in classifica.