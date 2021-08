Calciomercato Inter, svolta per Nandez: ipotesi Premier e la sua volontà

Il futuro di Nahitan Nandez resta un’incognita, dopo che l’Inter è stata veramente vicina al calciatore. Le ultime sulla trattativa

L'Inter e Nahitan Nandez, una storia d'amore che sembrava sul punto di sbocciare, ma che ora è sempre più difficile si concretizzi. Da diverse settimane il centrocampista è un obiettivo nerazzurro, ma la pista ora ha subito un brusco stop, nonostante il calciatore, ancora oggi, voglia l'Inter e abbia un accordo con la Beneamata. L'arrivo di Denzel Dumfries è ormai ufficiale e va a completare la fascia destra, insieme a Matteo Darmian e con Nandez sempre più lontano all'orizzonte, nonostante la forte presa di posizione del centrocampista.

Se l'Inter non è più caldissima sul calciatore, altri club seguono con attenzione il ragazzo, pronti a beneficiare delle sue grandi qualità in corsa, grinta e resistenza. I club di Premier League, in particolare, apprezzano molto il calciatore, con un paio di club pronti a sfidarsi pur di arrivare al centrocampista.

Calciomercato Inter, Nandez lontano: doppio assalto dalla Premier

L’Inghilterra potrebbe, a questo punto, essere la meta giuste per il futuro di Nandez. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono smentite sulla pista Tottenham, a cui il calciatore è stato accostato a più riprese nelle ultime ore. Sempre in Premier, però, gli interessamenti non mancano. Su Nandez, infatti, è pronto a tornare il Leeds: si tratta di un’ipotesi che vi avevamo già riportato nelle scorse settimane e che potrebbe tornare improvvisamente calda per il ragazzo.

Non solo Leeds, però, dato che anche il West Ham sta mostrando grande interesse con il ragazzo. Una doppia pista da tenere fortemente in considerazione, con Inter e Tottenham che restano, invece, defilate. Nandez ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, ma il Cagliari è disposto a scendere rispetto a questa valutazione, trattando fino a 25-26. I sardi non si spostano, invece, sulla formula: cedono il calciatore a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto.